Adolescente ferido em incêndio em Centro de Internação Provisória continua em estado grave

O menor ferido durante um incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) no Jardim Europa, continua em estado grave. Ele está internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que informou que a vítima está sedada e respirando com a ajuda de aparelhos. O incêndio no CIP aconteceu na última sexta-feira (25). Na ocasião, outros nove a...