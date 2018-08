Cidades Adolescente ferida em parque de diversões em Ceres segue em estado gravíssimo Isabela do Amaral Vieira, de 16 anos, e mais três garotas caíram de um brinquedo; Thatiely Carvalho Evangelista, também de 16, recebeu alta na manhã desta segunda-feira

A adolescente Isabela do Amaral Vieira, de 16 anos, segue internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). Ela precisou retirar um dos rins e parte do intestino. Segundo uma familiar, no boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (27) não houve alterações no estado de saúde. Outra vítima, Thatiely Carvalho Evangelista, de 16, recebeu a...