Cidades Adolescente e foragido são flagrados durante assalto a farmácia no Setor Universitário Os suspeitos já estavam com o dinheiro do roubo quando a equipe chegou ao local

Dois suspeitos foram flagrados durante um assalto na noite desta sexta-feira (3) no Setor Leste Universitário, em Goiânia. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), um pedestre viu o momento da crime na drogaria Drogasil e acionou os agentes que estavam próximos ao local. Quando a equipe abordou os criminosos, eles estavam com o dinheiro do rou...