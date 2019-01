Vida Urbana Adolescente de 17 anos morre ao ser atingido por raio Uma das vítimas chegou a ficar desacordada, mas recuperou a consciência e acionou o Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por um raio na noite de domingo, 20, em Ilhabela, cidade do litoral norte de São Paulo. Outro jovem da mesma idade que estava com ele foi atingido e chegou a ficar desacordado, mas recuperou a consciência. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os adolescentes - que não tiveram seus nomes divulgados - esta...