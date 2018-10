Cidades Adolescente de 17 anos é morto a tiros em pit-dog de Caldas Novas De acordo com a assessoria da Polícia Civil, proprietário do local chegou a ser atingido por um dos disparos, mas passa bem

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (22), em um pit-dog, no setor Nova Vila, em Caldas Novas, a 152 km de Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o proprietário da lanchonete, 43 anos, foi atingido no abdômen, mas passa bem. Após os disparos fugiram e ainda não foram identificados ou localizados. De acordo com a ...