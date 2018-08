Cidades Adolescente de 17 anos é executado a tiros em Aparecida de Goiânia Testemunhas contaram que a vítima foi perseguida por suspeitos, que estavam em um carro

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros neste domingo (20), no Setor Pontal Sul I, em Aparecida de Goiânia. De acordo com as testemunhas, o jovem andava a pé pela Avenida Andalusita, quando um carro em alta velocidade começou a segui-lo. Os suspeitos começaram a atirar contra o adolescente que tentou fugir. Segundo a assessoria da Polícia Civil, a víti...