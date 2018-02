Adolescente de 16 mata irmão de 17 com facada no pescoço em Goiânia

Um adolescente de 16 anos matou o irmão de 17 com uma facada no pescoço, na noite desta terça-feira (27), na Alameda Lucy Rassi de Oliveira, no Setor Faiçalville, em Goiânia. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas morreu na madrugada. O suspeito foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Segundo o porta-voz da Guarda Civil, Valdsom Batista, por volta das 20h uma equipe da divisão ambiental fazia patrulhamento no Parque Macambira Anincuns quando o adolescente chegou e contou que tinha acabado de matar o irmão. “A equipe apreendeu o jovem e se deslocou até a residência.”

Na casa, os policiais encontraram os pais tentando estancar o sangue da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o garoto foi encaminhada para o Hugo. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com Valdsom, a família contou que o suspeito é usuário de drogas e teria passado o dia inteiro na rua consumindo entorpecentes. “Na hora do jantar ele chegou, iniciou uma breve discussão com o irmão e desferiu uma facada no pescoço dele”, pontou.

O porta-voz informou ainda que o adolescente possui quase 10 passagens pela polícia, por uso e tráfico de drogas, assalto à mão armada, agressão, lesão corporal e furto. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e deve responder por ato infracional análogo a homicídio. O corpo do jovem já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e até o final desta manhã aguardava para passar pelo exame de necropsia.

Na semana passada, Adilson Souza Marques de 20 anos matou a facadas a irmã Flávia Gabriela de Souza Marques de 18 após uma briga que começou por causa do canal de televisão que assistiam. Segundo o sargento da Polícia Militar Valdimar Alves da Gama, a jovem foi atingida com mais de dez golpes de faca.

Na audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva de Adilson e em seguida pedido de internação compulsória. Familiares contaram que o jovem desde os 11 anos toma medicamentos controlados. Laudos constataram que ele sofre de esquizofrenia e bipolaridade.