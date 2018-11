Cidades Adolescente de 16 anos é assassinada por não querer reatar com ex-namorado Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da jovem estava na cama, com perfurações no pescoço

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada nesse domingo (25) após se recusar a reatar com o ex-namorado em Apiaí, no interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pela polícia nesta segunda-feira (26). De acordo com o G1, a jovem Luana Maciel dos Santos foi encontrada morta na casa da irmã. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava na cama, com perfurações no pescoço. Havia sangue espalhado pelos cômodos da casa. Testem...