Vida Urbana Adolescente de 14 anos teria morrido na Bahia após participar do 'desafio do desodorante' A 'brincadeira', muito sem graça e disseminada na internet, consiste em inalar o aerossol, fechar boca e nariz e ficar o máximo de tempo sem respirar

A Polícia Civil de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, investiga se a morte do adolescente Marcos Vinícius de Paula Santos, 14 anos, tem ligação com o chamado 'desafio do desodorante'. O jovem foi foi encontrado na noite de quinta-feira (20) morto, dentro de casa, com um frasco de desodorante numa das mãos. Para o jornal Correio, o delegado Mar...