Cidades Adolescente de 13 anos que viu o pai ser morto a tiros em bar rouba arma do assassino e se vinga Uma aposta teria sido o motivo da discussão entre os dois homens que acabaram mortos

Uma briga em um bar no último domingo (2) acabou no assassinato de dois homens em Boa Viagem, cidade localizada a cerca de 220 km ao sul de Fortaleza. Uma aposta teria sido o motivo da discussão entre o agricultor Claudeildo e o ajudante geral Raimundo Pinho, que acabaram mortos. Irritado com a briga, Raimundo foi até sua residência, buscou um revólver e retornou ao bar...