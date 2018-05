Cidades Adolescente de 13 anos diz que advogada era “vítima fácil” Polícias Civil e Militar apresentam três suspeitos de matar Laís Fernanda; quarto envolvido está foragido. Garoto confessa ser autor do disparo

O adolescente de 13 anos que assumiu ser o autor do disparo que matou a advogada Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos, disse que escolheu a vítima porque ela estava distraída e seria “vítima fácil”. Ele foi apreendido na manhã de ontem, juntamente com dois suspeitos de participação no latrocínio. Um quarto envolvido está foragido. O crime aconteceu no último dia 10, ...