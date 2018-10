Cidades Adolescente de 13 anos é flagrado dirigindo picape em Goiás Garoto foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal durante a "Operação Nossa Senhora Aparecida"

Um adolescente de 13 anos foi flagrado, na tarde desta quinta-feira (11), dirigindo uma picape na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento ele estava sozinho no veículo, que é do pai dele. A abordagem ocorreu durante a “Operação Nossa Senhora Aparecida”. O garoto contou aos policiais que estava indo b...