O adolescente Fabrício Sirqueira de Sousa de 14 anos necessita de doação de sangue, de qualquer tipo. Ele está internado há três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas em Goiânia. Ele sofre de anemia fosfórica e, nesta terça-feira (30), está prevista uma cirurgia para a retirada do baço. “Como ele já utilizou muitas bolsas de sangue, precisamos repor o estoque para ele operar hoje”, contou a prima do jovem, Camilla Souza da Silva.

Os país de Fabrício residem em Paxoréu, no Mato Grosso e vinheram para Goiânia em busca de tratamento. Camila explicou ainda que as doações podem ser feitas em qualquer hemocentro da cidade, mas é necessário informar o nome completo do adolescente.