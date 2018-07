Cidades Adolescente cai em buraco após tentar tirar selfie, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação já está no local para fazer o resgate. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Atualizado às 17h15 Um adolescente de 15 anos caiu em um buraco de 3 metros de profundidade, em uma subestação termelétrica, no Condomínio Shangry-La, em Goiânia, após supostamente tentar tirar uma selfie. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16 horas e uma equipe da corporação já está no local para fazer o resgate. A ocorr...