Vida Urbana Adolescente avança sinal de pare com motocicleta e morre após colisão em cruzamento de Goiânia Jovem, de 14 anos, bateu contra um carro; motorista do outro veículo teve ferimentos leves

Um adolescente de 14 anos de idade morreu na tarde deste sábado (12) após bater a motocicleta em que estava contra um carro na Rua JC 201, no Jardim do Cerrado Sete, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) apurou que a vítima trabalhava como entregador e churrasqueiro em um restaurante do bairro. O estabelecimento fica h...