Cidades Adolescente arremessada de brinquedo em Ceres tem morte cerebral Isabela do Amaral Vieira, 16 anos, sofreu traumatismo craniano, lesões nos órgãos internos e na coluna

A adolescente Isabela do Amaral Vieira, 16 anos, teve morte cerebral confirmada, na manhã desta segunda-feira (3), no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), localizado a cerca de 50 km de Goiânia. Após ser arremessada de um brinquedo em Ceres, a jovem sofreu traumatismo craniano, lesões nos órgãos internos, na coluna e estava internada em estado gravíssimo no ho...