Adolescente é morto dentro de casa em Aparecida de Goiânia

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite desta terça-feira (29), no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, três pessoas invadiram a residência e efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local. Até o momento, ninguém foi preso. Não há inform...