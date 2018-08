Cidades Adolescente é encontrada morta com saco plástico amarrado na cabeça Vítima foi morta pela ex-namorada do atual companheiro segundo a policia

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em sua casa na madrugada da última terça-feira (14), em Goiatuba, a 180 quilômetros de Goiânia. A jovem estava com sinais de tortura, amordaçada e com as mãos amarradas. A Polícia Civil informa que o crime foi cometido pela ex-namorada do atual companheiro da vítima, que confessou o crime e foi presa no final desta tarde...