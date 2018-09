Cidades Adolescente é assassinada e suspeitos mortos pela polícia em Goiânia Dois suspeitos de mandar matar garota de 15 anos no Residencial Forteville foram localizados logo após o crime e morrerem em ação da Rotam

Uma jovem de 15 anos foi assassinada na noite desta quinta-feira (20), próximo a uma feira, no Residencial Forteville, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a adolescente Regiane dos Santos Silva foi morta por um homem que desceu de uma moto, atirou 8 vezes contra a jovem e fugiu do local. No momento do crime, uma viatura da Rondas Ostensivas Tática...