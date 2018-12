Cidades Adolescente é apreendido com tabletes de cocaína em ônibus, em Cachoeira Alta Produtos ilícitos estariam sob a poltrona de rapaz de 17 anos, segundo a Polícia Militar, e entrega ocorreria na capital, a pedido do pai do passageiro

Três tabletes de cocaína foram encontrados em um ônibus na cidade de Cachoeira Alta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, que realizou a apreensão por meio do pelo Comando de Operações de Dividas (COD), a droga estaria com um adolescente de 17 anos, que viajava de Campo Grande (MS) a Goiânia. Os produtos ilícitos foram encontrados p...