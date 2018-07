Cidades Adolescente é apreendido com drogas em ônibus de viagem, em Rio Verde De acordo com a Polícia Militar, rapaz levava duas mochilas e confessou que nelas havia 18 kg de maconha

Um adolescente foi apreendido, na madrugada desta terça-feira (31), levando drogas em uma mochila enquanto estava em um ônibus de viagem, no Jardim Presidente, em Rio Verde, na Região Sudoeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz carregava duas mochilas e confessou que nelas havia 18 kg de maconha. O destino do suspeito seria a cidade de Caçu, ...