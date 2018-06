Cidades Adolescente é apreendida suspeita de envolvimento em roubo joalheria em Bonfinópolis Na casa da jovem foram encontradas arma, droga e balança de precisão

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida nesta quinta-feira (21) por suspeita de envolvimento no roubo de uma joalheria, em Bonfinópolis, no Centro goiano. O roubo ocorreu na terça-feira (19). À Polícia Militar (PM), ela confessou ter participado da ação. De acordo com o tenente Humberto Lima da PM, a adolescente foi identificada como autora do ato infracional após d...