Adolescente é apreendida com 400 kg de maconha, em Valparaíso de Goiás

Uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida com 400 kg de maconha, na tarde desta segunda-feira (10), em um apartamento no Setor Chácara Anhanguera B, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o local era usado exclusivamente para guardar a droga. Ainda segundo a PM, ...