Cidades Administradora de grupo no WhatsApp é condenada por não coibir ofensas contra um membro De acordo com os autos, a jovem, que era menor de idade na época, criou o grupo de WhatsApp em 2014 com o objetivo de combinar com seus amigos de assistir em sua casa jogos da Copa do Mundo. No entanto, ocorreram ofensas contra um dos membros, chamado de "bicha, veado, gay, garoto especial, bichona", entre outros xingamentos

Um administrador de grupo no WhatsApp pode ser responsabilizado pelas coisas faladas lá? Segundo decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo a resposta é sim, e o acórdão vem causando muita controvérsia no mundo jurídico por abrir um precedente potencialmente perigoso e que pode causar insegurança jurídica no meio digital. No acórdão unânime proferido pelo desemb...