Cidades Adiado júri de policiais acusados de matar jovem em 2008, em Goiânia Um dos advogados dos militares viajou de férias; novo julgamento está previsto para dezembro

O julgamento dos policiais militares acusados de matar o bacharel em Direito Pedro Henrique Queiroz, com 22 anos na época, foi adiado. A sessão estava marcada para a manhã desta quinta-feira (25), no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, em Goiânia. O advogado de defesa do cabo Marcelo Sérgio dos Santos, Tadeu Bastos Roriz e Silva, explicou que o outro profissional já tinha u...