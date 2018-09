Cidades Acusados de desvio de dinheiro em Igreja Católica de Formosa são julgados nesta segunda (10) Suspeita dos investigadores é que os acusados tenham desviado cerca de 2 milhões de reais de dízimos, taxas e ofertas

Começa em instantes, no salão do Tribunal do Júri Carlos Agenor de Castro Roller, a audiência de instrução do julgamento dos acusados na Operação Caifás, entre eles do bispo afastado Dom José Ronaldo Ribeiro, deflagrada em março deste ano para investigação de irregularidades no caixa da Diocese de Formosa. A suspeita dos investigadores é que os acusados tenham desviado c...