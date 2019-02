Vida Urbana Acusado e preso injustamente, analista financeiro foi solto Eder Moura da Silva ficou preso na Central de Triagem, do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, acusado de roubo e posse ilegal de arma. Seus documentos foram clonados por um criminoso

Já está em casa o analista financeiro Eder Moura da Silva, 31 anos, que foi preso na noite de quarta-feira (30) no setor Recanto do Bosque, em Goiânia acusado injustamente de ter praticado vários crimes, como roubo de veículo e posse ilegal de arma de fogo e munição. Os documentos de Eder foram clonados e utilizados por um homem ainda não identificado para praticar c...