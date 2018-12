Cidades Acusado de matar ciclista em 2015 enfrenta júri em Goiânia Cibelle de Paula Silveira foi baleada na cabeça enquanto pedalava pela BR-060, entre Goiânia e Abadia de Goiás

Começou na manhã desta terça-feira (4), no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) o julgamento do advogado Eduardo de Oliveira Francisco, 33 anos, acusado de mandar matar a mulher, a bancária Cibelle de Paula Silveira, 31 anos, em 2015. A mulher, que era ciclista, foi baleada na cabeça enquanto pedalava pela BR-060, entre Goiânia e Abadia de Goiás. Inicialmente o...