Cidades Acusado de matar a ex-mulher grávida, em Goiânia, é ouvido pela Justiça Aginaldo Viríssimo Cuelho voltou a confessar a autoria do crime, mas alegou que tiro foi acidental. Testemunhas de acusação e de defesa também foram ouvidas

Acusado de matar a ex-mulher Denise Ferreira da Silva, em 4 de junho deste ano, o motorista Aginaldo Viríssimo Cuelho, de 50 anos, foi ouvido nesta segunda-feira (30). A vítima, que estava grávida de 4 meses, foi atingida por um tiro na nuca após uma discussão ocorrida no apartamento em que morava, no Setor Oriente Ville, na capital. Na audiência de instrução, o homem c...