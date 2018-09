Cidades Acusado de feminicídio é preso dois anos após crime Motorista de ônibus José Fernando Meireles, de 63 anos, teria matado Marli Meireles, de 57, em Flores de Goiás, dias após ela ter se separado

Dois anos após ter matado em Flores de Goiás, com cinco tiros a sangue-frio, a mulher, Marli Silva Meireles, de 57 anos, com quem convivera por 26 anos, o motorista de ônibus José Fernando Soares Meireles, de 63, foi preso na noite de sábado, dia 8, em Planaltina (DF), a 200km de onde ocorreu o crime. Quando foi abordado pela polícia, José estava com um uniforme do Cor...