Cidades Acusado de estuprar a filha, pai é encontrado morto em cela de presídio A jovem de 16 anos pode estar grávida após os abusos cometidos pelo homem no Espírito Santo, que começaram logo depois da morte da mãe, quando ela tinha 12 anos

Um homem de 50 anos que foi preso acusado de estuprar a filha, de 16 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela de um presídio em São Domingos do Norte, no Espírito Santo, na terça-feira (17). Ele foi detido na última sexta-feira (13). As informações são da Gazeta Online. Segundo as informações da Polícia Civil (PC), a jovem pode estar grávida do homem após o...