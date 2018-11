Cidades Acordo prevê a redução de 144 mil toneladas de açúcar de alimentos Intenção é diminuir gradativamente e atingir meta em 2022

O governo brasileiro assinou hoje (26) acordo com a indústria de alimentos para reduzir o consumo de 144 mil toneladas de açúcar até 2022. Isso representa, por exemplo, uma redução de até 62,4% do açúcar presente hoje em biscoitos. “Estamos gradativamente melhorando a saúde da nossa população”, diz o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. “Dentro do que a OMS [Organ...