Cidades Acordo para verba de pavimentação foi assinado em 2012

A relação de bairros da capital que estão sem pavimentação e entraria no cronograma da Prefeitura foi enviada para a Câmara Municipal em 2011, quando se tornou conhecida, constando 31 setores. Essa diferença nos números para os atuais 36 bairros se dá porque a contagem era feita em conjunto com bairros de mesmo nome, mas números diferentes. Por exemplo, os Jardins do C...