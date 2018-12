Cidades Acidentes no transporte coletivo ferem ao menos 27 neste ano na região metropolitana de Goiânia Levantamento feito pelo POPULAR apurou ocorrências em ônibus, terminais e plataformas da região metropolitana de Goiânia. Entre os casos há mortes e amputações

Era por volta de 5h50 de desta sexta-feira (7) quando Camila de Castro Santana, de 20 anos, sofreu uma queda durante um tumulto ao embarcar no Eixo Anhanguera em uma plataforma do Terminal Vera Cruz, em Trindade. A recepcionista, que ainda está em período de experiência, pegava o segundo ônibus da manhã a caminho do trabalho, quando se acidentou. O marido, que estava com ...