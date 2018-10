Cidades Acidentes com ambulâncias deixam 3 mortos e 5 feridos em Goiás Em um dos incidentes, o veículo bateu de frente contra um caminhão de carga

Atualizada às 10h57. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em dois acidentes envolvendo ambulâncias em rodovias federais de Goiás na madrugada desta terça-feira (23). No sudeste do Estado, na BR-050, um veículo que levava pacientes de Domiciano Ribeiro, distrito de Ipameri, para fazer hemodiálise em Catalão, colidiu com um caminhão ocasionando a morte dos t...