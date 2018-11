Cidades Acidente na BR-080 deixa um morto e três gravemente feridos Duas pessoas ficaram presas às ferragens e uma foi socorrida por testemunhas

Atualizada às 18h47 Uma mulher, de 18 anos, morreu e outras três ficaram gravemente feridas em um acidente entre um carro e caminhão, na tarde deste domingo (25), na BR-080, entre Barro Alto e Uruaçu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista do veículo perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. ...