Vida Urbana Acidente na BR-020 deixa veículo completamente destruído O carro bateu contra um poste de energia elétrica que fica no canteiro da rodovia

Um motorista ficou ferido após o carro em que ele estava sair da pista no km 5 da GO-020 e bater contra um poste de energia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma carretinha carregada com material de construção que estava engatada no veículo saiu do engate e fez com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro bateu contra...