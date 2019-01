Uma criança de três anos morreu e os pais dela e um bebê de 1 ano ficaram feridos, no fim da madrugada desta segunda-feira (28), em um acidente na GO-080, entre Nerópolis e Petrolina. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), as vítimas estavam em um carro quando o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o casal e o bebê foram socorridos e levados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Testemunhas disseram que o trecho, onde aconteceu o acidente, não tem sinalização.