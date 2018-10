Cidades Acidente envolvendo um ônibus na BR 020 deixa um morto e dez feridos em Formosa As colisões envolveram quatro veículos; a PRF afirma que chovia no momento do acidente

Uma pessoa morreu e treze ficaram feridas em um acidente, na tarde de ontem (05), na BR-020, na zona rural de Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocupantes de um caminhão e um carro pararam na via para ajudar pessoas que se feriram após uma caminhonete capotar. Um ônibus, com 46 passageiros e mais três funcionários, bateu contra o...