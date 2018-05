Cidades Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas na BR-153, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que o fato ocorreu. Tráfego de veículos ocorre com lentidão no trecho da rodovia

Atualizado às 18h57 Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motos ocorrido na BR-153, na capital, no fim da tarde desta quarta-feira (16). O fato ocorreu sobre o viaduto sobre a Alameda Contorno, no Jardim Santo Antônio, no sentido Goiânia/Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Triunfo Concebra, concessionária que administra a r...