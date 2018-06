Cidades Acidente entre moto e carreta em Catalão deixa um jovem morto e menina em estado grave O rapaz de 17 anos que conduzia a motocicleta teria invadido a faixa do sentido contrário

Um adolescente morreu e uma menina de 12 anos está em estado grave após um acidente na BR-050, em Catalão. O jovem estava pilotando uma motocicleta, sem habilitação, quando bateu contra uma carreta. O rapaz de 17 anos morreu no local, e a menina que estava na garupa do veículo foi socorrida em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jo...