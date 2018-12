Vida Urbana Acidente entre carros deixa dois feridos no Jardim Goiás, em Goiânia Após o impacto, um veículo parou em cima do outro, informou o Corpo de Bombeiros

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros, na madrugada desta sexta-feira (21), na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, na Capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, por conta da força do impacto um veículo parou em cima do outro. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital. Os carros bateram também em um poste semafórico, que fi...