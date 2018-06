Cidades Acidente entre carro e motocicleta deixa um ferido na BR-153, em Aparecida Vítima foi socorrida por uma equipe da concessionária responsável pelo trecho

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (6), no quilômetro 502, na BR-153, no sentido Aparecida - Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ferido recebeu atendimento da equipe da concessionária e foi liberado em seguida. Ainda de acordo com a PRF, os policiais auxiliaram o tráfego de veí...