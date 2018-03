Acidente entre carro e caminhão deixa trânsito lento na BR-060

Atualizada às 17h34 - 02/03/2018

Uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio ocorreu no km 109 da BR-060, sentido Goiânia, na tarde desta sexta-feira (2). No acidente, uma pessoa sofreu ferimentos leves ao ficar presa no carro, segundo a Triunfo Concebra, que administra a rodovia. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Anápolis, de acordo com a empresa.

Os veículos envolvidos já foram removidos do local e a sinalização da rodovia está sendo realizada por equipes da concessionária. No fim desta tarde, o trânsito na BR-060, nas proximidades do trevo de Goianápolis, flui com lentidão. Porém, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há congestionamento.