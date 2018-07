Cidades Acidente entre caminhões na BR-251 deixa três pessoas mortas, em Cristalina De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre os veículos

Atualizado às 20h22 Um acidente entre dois caminhões, ocorrido na BR-251, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), causou a morte de três pessoas na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no DF, por volta das 7h30, houve uma colisão frontal entre os veículos. As cabines ficaram destruídas. O motorista e o pa...