Cidades Acidente entre caminhão e carro mata mulher em Alexânia Veículo que a vítima estava saiu da pista, bateu em caminhão e pegou fogo

Uma mulher morreu em um grave acidente neste domingo (3) no quilômetro 39, da BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que ela estava saiu de pista e um caminhão, carregado de laranjas, não conseguiu frear e bateu no veículo. O carro foi parar embaixo do caminhão e pegou fogo. A mulher morreu no loc...