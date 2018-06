Cidades Acidente entre ônibus e motocicletas deixa feridos na BR-153, em Aparecida de Goiânia Vários passageiros sofreram escoriações e um dos motoristas ficou preso entre as ferragens

Atualizada às 11h02. Onze pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, e várias outras sofreram escoriações diversas um acidente envolvendo seis veículos, na manhã desta terça-feira (12), na BR-153, no Km 509, em Aparecida no sentido Goiânia. O trânsito no local ficou lento e o congestionamento chegou a quase 10 quilômetros. A pista do meio chegou a ficar inter...