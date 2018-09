Cidades Acidente entre ônibus e carro deixa 16 feridos na BR-050, entre Trindade e Campestre Motorista do carro teve braço amputado e foi levado ao Hugol

Um acidente envolvendo um ônibus e um Kangoo deixou 16 feridos na noite deste domingo (23), na BR-050, entre os municípios de Trindade e Campestre, no Povoado de Santa Maria. O condutor do ônibus, Jeovânio Gomes Martins, de 42 anos ficou preso às ferragens, teve fratura exposta na perna e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do carro, não identificado, t...