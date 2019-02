Vida Urbana Acidente deixa um morto e seis pessoas gravemente feridas em Cocalzinho de Goiás Ocorrência envolveu dois carros de passeio e o trânsito segue lento no local

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram gravemente feridas em um acidente na tarde desta sexta-feira (8) na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, Região Leste do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu dois carros de passeio. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Cocalzinho e ainda não há informações sobre o estado de saúde d...