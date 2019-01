Vida Urbana Acidente deixa dois mortos e dois em estado grave em Catalão As quatro pessoas estavam em um veículo de passeio, que colidiu frontalmente com uma caminhonete, cujos ocupantes tiveram ferimentos leves

Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (18), na BR-050, nas proximidades de Catalão, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro e uma caminhonete colidiram frontalmente no KM 267 da rodovia. No momento, equipes de policiamento rodoviário realizam o atendimento à...